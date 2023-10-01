حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق نايف بن ممدوح يرد على منتقدي إدارته لمطعم: أنا لست واعظًا والعمل ليس عيبًا مانشستر يونايتد يفقد 9 من أصل 12 نقطة بآخر 4 مباريات 4046 يتيمًا في حفر الباطن بلا كفالة كسوة جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج
أقام مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بمحافظة حفر الباطن -تزامناً مع اليوم العالمي للسعار- حملةً في بمبنى الإدارة بمشاركة قسم الثروة الحيوانية، وبمشاركة عدد من الأطباء والمساعدين البيطريين والأخصائيين وكذلك مشاركة مديرية الشؤون الصحية.
وذكر الأستاذ زين الشمري مدير مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بمحافظة حفر الباطن، بأن الحملة هي للتعريف بمرض السعار عبر شرح ميداني لأكبر شريحة من المجتمع وتقديم مطويات ورسومات توعوية للمساهمة برفع مستوى وعي المواطنين عن أهمية هذا المرض ومكافحته وطرق الوقاية منه.
ويشار إلى أن السعار مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الجهاز العصبي، ويسبب التهاباً حاداً في الدماغ، ويصنف ضمن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.
زبن الشمري مدير مكتب الزراعة بحفر الباطن