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تزامناً مع اليوم العالمي للسعار

حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن
فواز الأسلمي - حفر الباطن

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أقام مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بمحافظة حفر الباطن -تزامناً مع اليوم العالمي للسعار- حملةً في بمبنى الإدارة بمشاركة قسم الثروة الحيوانية، وبمشاركة عدد من الأطباء والمساعدين البيطريين والأخصائيين وكذلك مشاركة مديرية الشؤون الصحية.

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الهدف من الحملة

وذكر الأستاذ زين الشمري مدير مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بمحافظة حفر الباطن، بأن الحملة هي للتعريف بمرض السعار عبر شرح ميداني لأكبر شريحة من المجتمع وتقديم مطويات ورسومات توعوية للمساهمة برفع مستوى وعي المواطنين عن أهمية هذا المرض ومكافحته وطرق الوقاية منه.

ما هو السعار؟

ويشار إلى أن السعار مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الجهاز العصبي، ويسبب التهاباً حاداً في الدماغ، ويصنف ضمن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

زبن الشمري مدير مكتب الزراعة بحفر الباطن

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