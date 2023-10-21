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في اتصال مع وزير القوات المسلحة الفرنسية

خالد بن سلمان: ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة واستعادة مسار السلام

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
خالد بن سلمان: ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة واستعادة مسار السلام
المواطن - فريق التحرير

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة، واستعادة مسار السلام.

استعادة مسار السلام

وتلقى  وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، ومناقشة التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.
وأكد سمو وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة.

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تهدئة الأوضاع في غزة

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان كان قد تلقى قبل أيام اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي. كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

وأكد وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

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