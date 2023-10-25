خالد بن سلمان لوزير الدفاع البريطاني: يجب تهدئة الأوضاع في غزة

الأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال
التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وقال خالد بن سلمان في تدوينة له عبر منصة إكس: إنه استعرض مع شابس العلاقات الإستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي.
وأكد وزير الدفاع لـ شابس خلال اللقاء ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة.