خالد بن سلمان لوزير الدفاع البريطاني: يجب تهدئة الأوضاع في غزة

التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

العلاقات الإستراتيجية

وقال خالد بن سلمان في تدوينة له عبر منصة إكس: إنه استعرض مع شابس العلاقات الإستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي.

وأكد وزير الدفاع لـ شابس خلال اللقاء ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة.