Icon

تركي الفيصل يستقل سيارة والده فما قصتها؟ Icon خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات Icon مستفيدو تبوك فالي: التشطيب مشي حالك وين جودة الحياة؟! Icon باسم يوسف يلقن الإعلامي بيرس مورغان درسًا قاسيًا بسبب غزة Icon السديس: استهداف المدنيين لا تقرِّه الشرائع السماوية Icon أمازون تفاجئ مستخدميها بتوصيل طلباتهم عبر المُسيرات Icon الماركات أحد مظاهر التفاخر أم جودة تستحق؟ Icon القوة السعودية وليس بايدن ستحدد ما سيحدث في الشرق الأوسط Icon إطلاق العرض الثاني لـ العروض الأرجنتينية في الرياض Icon ميتا تقيد تعليقات فيسبوك على منشورات التصعيد في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد تشجيع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي شامل

خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس.

دعم اليمن وشعبها

وقال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تدوينات له عبر منصة إكس: نقلت لهم تحيات قيادة المملكة- أيَّدها الله- ودعمها للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق.

قد يهمّك أيضاً
10 مكسرات وفواكه جافة لعظام قوية

10 مكسرات وفواكه جافة لعظام قوية

الشباب يُفاضل بين كيكي فلوريس وبيسكان

الشباب يُفاضل بين كيكي فلوريس وبيسكان

وتابع الأمير خالد بن سلمان: بحثتُ مع فخامته آخر تطورات ومستجدات الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، وأكدت تشجيع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة، ينهي الأزمة اليمنية، ويحقق الأمن والسلام والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية
أخبار رئيسية

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية

أخبار رئيسية
شواطئ أملج تبهر سفير المالديف
السعودية اليوم

شواطئ أملج تبهر سفير المالديف

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية
حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض...

حساب المواطن
وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين
السعودية اليوم

وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك...

السعودية اليوم
موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا
الرياضة

موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
وظائف

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف
أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل
تكنولوجيا

أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل

تكنولوجيا
قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ السعودية تصدت لها الدارة
السعودية اليوم

قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ...

السعودية اليوم