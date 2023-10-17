خالد بن سلمان: يجب مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة ووقف العمليات العسكرية ساديو ماني يقود منتخب السنغال لتجاوز الكاميرون وديًّا 7 عناصر غذائية ضرورية لصحة المراهقين منتخب البرتغال يواصل تألقه ويعبر البوسنة بخماسية قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023 مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.
كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.
وأكد سمو وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.