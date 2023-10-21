ختام مهرجان الغناء بالفصحى.. كفوري ومحمد ثروت ومي فاروق يطربون الجمهور

اختتمت بالأمس، ليالي مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في الرياض وسط حضور جماهيري كبير، والذي نظمته وزارة الثقافة.

وشارك في الليلة الختامية، كل من الفنان وائل كفوري، والفنان المصري محمد ثروت، ومي فاروق.

وائل كفوري يطرب الجمهور

واستقبل الجمهور وائل كفوري بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، في الليلة الختامية لمهرجان الغناء بالفصحى.

واختار وائل كفوري مجموعة من الأغاني الطربية منها أغنية “الليل يا ليلى” أحد روائع المطرب اللبناني الكبير وديع الصافي، وفي نهاية الأغنية قدم كفوري مقطعاً بصوته بدون موسيقى، مؤكداً بشكل طريف أن ذلك لم يكن من ضمن التحضيرات.

الفنان اللبناني جوزيف ناصيف كان حاضراً أيضاً في الأغاني التي اختارها وائل كفوري لأدائها في الحفل، فقدم أغنية “رَجَعْت تسأل عنّي” أحد أشهر أغاني الفنان الراحل.

وقدم أيضا خلال الحفل أغنية “الحب فنون”، أحد أبرز أعماله الغنائية التي تحظى بإعجاب وانتشار كبير بين الجمهور، وتقول كلماتها: “الحب فنون والفن جنون وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون”.

مي فاروق تطرب جمهور الرياض

الفنانة مي فاروق صعدت على خشبة مسرح أبو بكر سالم، وقدمت أيضا باقة من أجمل الأغاني لكبار النجوم، وفي مقدمتهم الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، فقامت مي بأداء أغنية “هذه ليلتي” وسط اختفاء جماهيري وإعجاب كبير بصوتها.

كما قدمت مي فاروق أغنية “ثورة الشك” رائعة الشاعر الراحل الأمير عبدالله الفيصل، والتي قامت أيضا بغنائها أم كلثوم، وتقول كلماتها: “أكاد أشك في نفسي لأني، أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ، ولم تحفظ هواي ولم تصني”.

إبداع محمد ثروت

كذلك أبدع المطرب والفنان القدير محمد ثروت وقدم مجموعة من أجمل أغاني القصائد وفي مقدمتها أغنية “حبيبتي من تكون” للشاعر الأمير خالد بن سعود، وتعد الأغنية من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي قدم له محمد ثروت أكثر من أغنية في الحفل.

يذكر أن مهرجان الغناء بالفصحى انطلق قبل أيام بمشاركة عدد كبير من النجوم على مدار 4 ليالي، هم فنان العرب محمد عبده، وكل من الفنان لطفي بوشناق، ولاء الجندي، كما شارك في الليلة الثانية كل من الفنانة جاهدة وهبة، وكاظم الساهر، وأروى السعودية وفي الليلة الثالثة أصالة وصابر الرباعي، وبرهان.