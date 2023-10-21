Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجمهور يتفاعل مع باقة من أجمل القصائد والأغاني العربية

ختام مهرجان الغناء بالفصحى.. كفوري ومحمد ثروت ومي فاروق يطربون الجمهور

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
ختام مهرجان الغناء بالفصحى.. كفوري ومحمد ثروت ومي فاروق يطربون الجمهور
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

مواضيع ذات علاقة

اختتمت بالأمس، ليالي مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في الرياض وسط حضور جماهيري كبير، والذي نظمته وزارة الثقافة.

وشارك في الليلة الختامية، كل من الفنان وائل كفوري، والفنان المصري محمد ثروت، ومي فاروق.

قد يهمّك أيضاً
سامي الجابر: الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات بالعالم

سامي الجابر: الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات بالعالم

أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم

أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم

وائل كفوري يطرب الجمهور

واستقبل الجمهور وائل كفوري بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، في الليلة الختامية لمهرجان الغناء بالفصحى.

واختار وائل كفوري مجموعة من الأغاني الطربية منها أغنية “الليل يا ليلى” أحد روائع المطرب اللبناني الكبير وديع الصافي، وفي نهاية الأغنية قدم كفوري مقطعاً بصوته بدون موسيقى، مؤكداً بشكل طريف أن ذلك لم يكن من ضمن التحضيرات.

الفنان اللبناني جوزيف ناصيف كان حاضراً أيضاً في الأغاني التي اختارها وائل كفوري لأدائها في الحفل، فقدم أغنية “رَجَعْت تسأل عنّي” أحد أشهر أغاني الفنان الراحل.

وقدم أيضا خلال الحفل أغنية “الحب فنون”، أحد أبرز أعماله الغنائية التي تحظى بإعجاب وانتشار كبير بين الجمهور، وتقول كلماتها: “الحب فنون والفن جنون وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون”.

مي فاروق تطرب جمهور الرياض

الفنانة مي فاروق صعدت على خشبة مسرح أبو بكر سالم، وقدمت أيضا باقة من أجمل الأغاني لكبار النجوم، وفي مقدمتهم الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، فقامت مي بأداء أغنية “هذه ليلتي” وسط اختفاء جماهيري وإعجاب كبير بصوتها.

كما قدمت مي فاروق أغنية “ثورة الشك” رائعة الشاعر الراحل الأمير عبدالله الفيصل، والتي قامت أيضا بغنائها أم كلثوم، وتقول كلماتها: “أكاد أشك في نفسي لأني، أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ، ولم تحفظ هواي ولم تصني”.

إبداع محمد ثروت

كذلك أبدع المطرب والفنان القدير محمد ثروت وقدم مجموعة من أجمل أغاني القصائد وفي مقدمتها أغنية “حبيبتي من تكون” للشاعر الأمير خالد بن سعود، وتعد الأغنية من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي قدم له محمد ثروت أكثر من أغنية في الحفل.

يذكر أن مهرجان الغناء بالفصحى انطلق قبل أيام بمشاركة عدد كبير من النجوم على مدار 4 ليالي، هم فنان العرب محمد عبده، وكل من الفنان لطفي بوشناق، ولاء الجندي، كما شارك في الليلة الثانية كل من الفنانة جاهدة وهبة، وكاظم الساهر، وأروى السعودية وفي الليلة الثالثة أصالة وصابر الرباعي، وبرهان.

 

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم