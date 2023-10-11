خروج مطار بن غوريون من الخدمة بعد قصفه بصواريخ الفصائل الفلسطينية

خرج مطار بن غوريون من الخدمة، بعد قصفه بصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية ردًا على استهداف الغارات الإسرائيلية للمدنيين في قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف المطار خلال المواجهات الواقعة بين الجانبين فقد سقطت صواريخ في محيط المطار قبل يومين لكنها لم تؤثر على حركة الطيران.

ونقلت قناة كان عن مصادرها القول إنه تم تعليق كافة الرحلات من مطار بن غوريون بعد قصفه بصواريخ من كتائب القسام.

استمرار المواجهات

ميدانيًا تتواصل المواجهات في أكثر من جبهة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية حيث أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات جارية في زيكيم بغلاف غزة، فيما تم الإعلان عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية

موقع المطار

يذكر أن مطار بن غوريون هو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، يقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد، على بعد حوالي 45 كم شمال غرب القدس و 20 كم جنوب شرق تل أبيب.

وقد أُطلق عليه في الأصل مطار اللد، وأُعيد تسميته في عام 1973 نسبة لديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل.