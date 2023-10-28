خريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا

قررت العديد من الجامعات والإدارات التعليمية في منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بسبب حالة الطقس المتوقعة غدًا وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

مكة والجموم وبحرة والكامل

وقالت إدارة تعليم مكة المكرمة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

تعليق الدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز

وقالت جامعة الملك عبدالعزيز إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، جامعة الملك عبدالعزيز تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد)، وذلك يوم غدٍ الأحد 14-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

تعليق الدراسة في الليث والقنفذة

فيما قالت إدارة تعليم الليث في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من إدارة تعليم الليث على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم الأحد ١٤-٤-١٤٤٥هـ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بالليث ومكتب التعليم بأضم.

وقالت إدارة تعليم القنفذة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ لتكون عن بُعد ،لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

مدارس جدة ورابغ وخليص

بدورها قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية حيث قالت في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ،في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير له عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح هابطة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وستشمل الحالة العديد من مدن المملكة حيث تشمل في منطقة مكة المكرمة كلا من الليث، أضم، العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، ميسان، القنفذة، جدة ورابغ، الخرمة، تربة، رنية، الموية والعرضيات.