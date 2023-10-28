خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة

انتهت مباراة الوحدة ضد الاتفاق، قبل قليل بفوز الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الوحدة ضد الاتفاق

وكان النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم أحرز الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ18، بينما سجل اللاعب الأسترالي كريج جودوين هدف التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الوحدة في إحراز الهدف الثاني عبر جودوين في الدقيقة الـ51، ثم سجل فريق الاتفاق الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 81 والـ98عبر كل من فينالدوم وجراي.

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف، وفاز الاتفاق على الوحدة بنتيجة 3-2.