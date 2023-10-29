خسارة ثقيلة لـ مان يونايتد ضد مان سيتي بثلاثية

فوائد لن تتوقعها لتناول الألياف وشاي الأعشاب أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة
انتهت مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي- قبل قليل- بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عبر نجمه النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ27 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في إحراز هدفين عبر كل من هالاند من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 50 وفيل فودين في الدقيقة الـ 80.
جدير بالذكر أنه بعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي، أصبح رصيد مانشستر سيتي 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.
وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات أمس، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.
وفي مباريات اليوم، فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على نوتنغهام بثلاثية دون رد، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل فريق، بينما فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.