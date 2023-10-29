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في عاشر جولات الدوري الإنجليزي

خسارة ثقيلة لـ مان يونايتد ضد مان سيتي بثلاثية

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
خسارة ثقيلة لـ مان يونايتد ضد مان سيتي بثلاثية
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي- قبل قليل- بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان يونايتد ضد مان سيتي

وكان مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عبر نجمه النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ27 من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في إحراز هدفين عبر كل من هالاند من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 50 وفيل فودين في الدقيقة الـ 80.

جدير بالذكر أنه بعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي، أصبح رصيد مانشستر سيتي 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.

مان يونايتد ضد مان سيتي

نتائج الجولة العاشرة

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات أمس، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات اليوم، فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على نوتنغهام بثلاثية دون رد، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل فريق، بينما فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

مان يونايتد ضد مان سيتي

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