خسارة جنوى ضد ميلان بهدف

انتهت مباراة جنوى ضد ميلان مساء السبت، بفوز ميلان بهدف دون رد وذلك ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

جنوى ضد ميلان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إحراز هدف الفوز لفريق ميلان في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد الحارس الفرنسي مايك ماينان من صفوف ميلان حيث أصبح مواطنه أوليفيه جيرو حارسًا للروسونيري بعد حصول ماينان على البطاقة الحمراء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ميلان 21 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الـ14.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت الجمعة بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مباريات السبت، تعادل إنتر ميلان مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وفاز ميلان على جنوى.

وفي الغد، تُقام مباريات ” مونزا ضد ساليرنيتانا” و ” لاتسيو ضد أتالانتا” و ” فروسينوني ضد هيلاس فيرونا” و ” كالياري ضد روما” و ” نابولي ضد فيورنتينا”.