خسارة مفاجئة لـ برشلونة ضد الريال

انتهت مباراة برشلونة ضد الريال مساء اليوم، بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد الريال

وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ريال مدريد 28 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

الجولة الـ11 من الدوري الإسباني

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، كانت انطلقت بداية من أمس بفوز جيرونا على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز لاس بالماس على ألميريا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة هدفين لهدف، وتقام حاليًا مباراة ريال مايوركا ضد خيتافي، وفي العاشرة مساءً بتوقيت المملكة ستقام مباراة قاديش ضد إشبيلية.

وفي الغد تُقام 4 مباريات في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، حيث سيلعب ” ريال بيتيس ضد أوساسونا” و ” رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد” و ” أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا” و ” أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس”.

وبعد غد تُختتم مباريات الجولة الـ11 بلقاء بين فياريال وغرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.