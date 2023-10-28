Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 Icon مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 Icon خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة Icon 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا Icon تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع Icon الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة Icon حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني

خسارة مفاجئة لـ برشلونة ضد الريال

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
خسارة مفاجئة لـ برشلونة ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة برشلونة ضد الريال مساء اليوم، بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد الريال

وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يؤكد لبايدن ضرورة العمل بشكل فوري لوقف العمليات العسكرية بغزة

ولي العهد يؤكد لبايدن ضرورة العمل بشكل فوري لوقف العمليات العسكرية بغزة

بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم

بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ريال مدريد 28 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

برشلونة ضد الريال - جواو فيليكس

الجولة الـ11 من الدوري الإسباني

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، كانت انطلقت بداية من أمس بفوز جيرونا على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز لاس بالماس على ألميريا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة هدفين لهدف، وتقام حاليًا مباراة ريال مايوركا ضد خيتافي، وفي العاشرة مساءً بتوقيت المملكة ستقام مباراة قاديش ضد إشبيلية.

وفي الغد تُقام 4 مباريات في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، حيث سيلعب ” ريال بيتيس ضد أوساسونا” و ” رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد” و ” أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا” و ” أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس”.

وبعد غد تُختتم مباريات الجولة الـ11 بلقاء بين فياريال وغرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

برشلونة ضد الريال - بيلينجهام

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة