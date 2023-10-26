Icon

صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني Icon العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن Icon مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القمر سيكون على نفس مستوى الأرض

خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يصطف يوم السبت القادم 28 أكتوبر القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وذلك لاكتمال القمر بدرًا لشهر ربيع الثاني، ليحدث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر.

وقال الفلكي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، بحسب “العربية. نت”: إن القمر سيكون على نفس مستوى الأرض ما يجعل جزء منه يدخل خلف ظل الأرض مسببًا ظاهرة الخسوف الجزئي، وتحدث ظاهرة الخسوف الجزئي مساء السبت تبدأ في الساعة 10:35م بتوقيت السعودية ويصل الخسوف ذروته بنسبة 6% الساعة 11:14م ثم يبدأ ظل الأرض بالانجلاء عن سطح القمر حتى ينتهي الخسوف الساعة 11:52م.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.67 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.67 ريال

وأشار إلى أنه “يشاهد الخسوف من جميع الدول العربية وكافة دول قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا”.

خسوف القمر

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفًا كليًّا) أو تقريبي (فيكون خسوفًا جزئيًّا).

أنواع الخسوف

وهنالك ثلاثة أنواع من الخسوفات وهي كما يلي:

خسوف كلي: ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض. وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيًّا في أوقات منتصف الليل.

خسوف جزئي: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.

خسوف شبه الظل: ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتًا من دون أن ينخسف، ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئيًّا، ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي.

إذًا لكي يحدث الخسوف الكلي فإنه لابد أن يحدث الخسوفان السابقان، وفي بداية الخسوف الكلي فإن لون القمر يميل للحمرة بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض.

الخسوف الأفقي

عند رصد الشمس والقمر المخسوف في نفس الوقت يسمى هذا الخسوف بالخسوف الأفقي (Selenehelion). وهذا يمكن أن يحدث فقط قبل غروب الشمس أو بعد شروق الشمس مباشرة، وسوف يظهر كلا الجرمين فوق الأفق تمامًا في نقاط متعاكسة تقريبا في السماء ويمكن رؤية الشمس والقمر المخسوف في نفس الوقت لأن انكسار الضوء خلال غلاف الأرض الجوي يعكس صورتي كلا الجرمين فوق الأفق الشرقي أو الغربي ويظهران أعلى في السماء من موقعهما الهندسي الحقيقي. وهي خدعة بصرية مرئية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة