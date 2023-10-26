خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت

يصطف يوم السبت القادم 28 أكتوبر القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وذلك لاكتمال القمر بدرًا لشهر ربيع الثاني، ليحدث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر.

وقال الفلكي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، بحسب “العربية. نت”: إن القمر سيكون على نفس مستوى الأرض ما يجعل جزء منه يدخل خلف ظل الأرض مسببًا ظاهرة الخسوف الجزئي، وتحدث ظاهرة الخسوف الجزئي مساء السبت تبدأ في الساعة 10:35م بتوقيت السعودية ويصل الخسوف ذروته بنسبة 6% الساعة 11:14م ثم يبدأ ظل الأرض بالانجلاء عن سطح القمر حتى ينتهي الخسوف الساعة 11:52م.

وأشار إلى أنه “يشاهد الخسوف من جميع الدول العربية وكافة دول قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا”.

خسوف القمر

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفًا كليًّا) أو تقريبي (فيكون خسوفًا جزئيًّا).

أنواع الخسوف

وهنالك ثلاثة أنواع من الخسوفات وهي كما يلي:

خسوف كلي: ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض. وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيًّا في أوقات منتصف الليل.

خسوف جزئي: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.

خسوف شبه الظل: ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتًا من دون أن ينخسف، ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئيًّا، ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي.

إذًا لكي يحدث الخسوف الكلي فإنه لابد أن يحدث الخسوفان السابقان، وفي بداية الخسوف الكلي فإن لون القمر يميل للحمرة بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض.

الخسوف الأفقي

عند رصد الشمس والقمر المخسوف في نفس الوقت يسمى هذا الخسوف بالخسوف الأفقي (Selenehelion). وهذا يمكن أن يحدث فقط قبل غروب الشمس أو بعد شروق الشمس مباشرة، وسوف يظهر كلا الجرمين فوق الأفق تمامًا في نقاط متعاكسة تقريبا في السماء ويمكن رؤية الشمس والقمر المخسوف في نفس الوقت لأن انكسار الضوء خلال غلاف الأرض الجوي يعكس صورتي كلا الجرمين فوق الأفق الشرقي أو الغربي ويظهران أعلى في السماء من موقعهما الهندسي الحقيقي. وهي خدعة بصرية مرئية.