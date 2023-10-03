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لجعل التطبيق أكثر ربحية

خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات
المواطن - فريق التحرير

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بدأت منصة TikTok في استكشاف طرق جديدة لجعل التطبيق أكثر ربحية من خلال تجربة نموذج اشتراك خالٍ من الإعلانات.

تلميحات المنصة

والوضع لا يعتبر أمرًا جديدًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نفذته منصة Snapchat التي تقدم Snapchat+ وكذلك X (المعروفة باسم Twitter) التي تقدم خياراتها المميزة أيضًا.

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تم رصد تلميحات خطط الاشتراك في TikTok في البداية بواسطة Android Authority. ووفقًا للتقرير، جاء الإصدار الأخير من TikTok محملًا بسلاسل جديدة من التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن تطبيق الفيديو القصير يختبر خطة اشتراك شهرية خالية من الإعلانات لمستخدميه. وكشفت Android Authority عن شاشة تتيح للمستخدمين الاختيار بين خطتين مختلفتين، بحسب موقع التقنية بلا حدود.

بدون إعلانات

وهناك الخيار القياسي، والذي سيظل مجانيًّا ويتضمن إعلانات مخصصة بناءً على نشاطك. وهناك خيار “تطبيق خالي من الإعلانات“، والذي سيكلف 4.99 دولار شهريًّا.

حتى الآن، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من TikTok. ومع ذلك، قد تعلن TikTok عن الخطة فعليًّا، وإذا فعلت ذلك، فقد تغير من السعر البالغ 4.99 دولار بناءً على التعليقات.

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