خطة برشلونة لمنع ليفاندوفسكي من الانتقال لـ دوري روشن

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يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وذلك بعد حديث تقارير عن اهتمام بعض من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد معه.
وذكر موقع Football Espana الإسباني أن نادي برشلونة يرغب في تجديد عقد النجم البولندي لمدة موسم لينتهي في صيف 2025، مع منحه راتب مالي ضخم.
النجم البولندي كان ساهم في فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022/ 2023.
يذكر أن اسم النجم البولندي كان ارتبط بالانتقال لدوري روشن في صيف 2024، لكن النجم البولندي يفضل البقاء في برشلونة.