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سيتم إدخال وضع لعب Zombies

خطة طموحة لـ Call of Duty

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
خطة طموحة لـ Call of Duty
المواطن - فريق التحرير

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كشفت Activision عن خططها الطموحة المستقبلية لسلسلة لعبة Call of Duty.

سلسلة أيقونية

وقالت Activision: إن سلسلة ألعاب الـFPS الشهيرة ستستمر في الازدهار في السنوات المقبلة، فعلى الرغم من المصاعب والانخفاضات، إلا أن سلسلة Call of Duty قد طرحت باستمرار ألعابًا جديدة أسرت المعجبين على مر السنين، مما يؤكد وضعها كسلسلة أيقونية.

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وأدركت Activision شعبية Call of Duty الهائلة، وقد خططت مسبقًا لإصدار ألعابها حتى عام 2027.

خلال مقابلة مع GamesBeat، كشف روب كوستيتش، رئيس Activision، عن خططهم طويلة المدى لـ Call of Duty، مشيرًا إلى أنهم يملكون خططًا حتى العام 27 للأشياء التي يعملون عليها.

Call of Duty

ومن المرتقب أنه سيتم إدخال وضع لعب Zombies ذو عالم مفتوح في اللعبة، حيث سيقاتل اللاعبون ضد جحافل الموتى الأحياء، ويكملون أهداف المهمة، وينهبون الأغراض، ويسعون إلى النجاح في الخروج بنجاح. سيتبع هذا الوضع تنسيق اللعب اللاعب مقابل البيئة (PvE).

مع هذه التطورات المثيرة والتخطيط البعيد المديد الموجود، فمن الواضح أن سلسلة لعبة Call of Duty ستستمر في أن تكون قوة هائلة في صناعة الألعاب في السنوات القادمة.

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