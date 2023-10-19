خطر اتساع صراع غزة حقيقي جدًّا

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حذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط مجلس الأمن، الأربعاء، من أن خطر اتساع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة “حقيقي جدًّا وخطير للغاية”.
وأضاف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، مخاطبًا المجلس المؤلف من 15 عضوًا عبر اتصال مرئي من الدوحة: “أخشى أن نكون على شفا هاوية عميقة وخطيرة يمكن أن تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل”، وفق رويترز.
تأتي تلك التصريحات فيما استخدمت الولايات المتحدة بوقت سابق الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجرى تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة.
وصوت 12 عضوًا لصالح مسودة النص الأربعاء، بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.
أتى ذلك في الوقت الذي زار فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب التصعيد غير المسبوق بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر.
كما جاء بعد يوم من وقوع كارثة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.