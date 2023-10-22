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خطوات الاستعلام عن طلب الاستبعاد من التأمينات

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
خطوات الاستعلام عن طلب الاستبعاد من التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على أن طلب الاستبعاد من الاشتراك يمر بعدة مراحل قبل وصوله إلى المرحلة الأخيرة، وهذه المراحل قد تستغرق بعض الوقت.

الاستبعاد من التأمينات

جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالعملاء على استفسار أحد المشتركين يطلب فيه الاستبعاد ويشتكي من طول الفترة التي استغرقتها الإجراءات.

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وقالت العناية بالعملاء في معرض ردها: في حال تقدمت بطلب استبعاد فإن إجراءات طلب الاستبعاد تمر بعدة مراحل وستصلك رسالة وإشعار عند الانتهاء واعتماد الطلب.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع ومعرفة حالة الطلب من خلال حسابك في التأمينات أون لاين عبر أيقونة متابعة الطلبات.⁩

شروط الخدمة

يذكر أنه للاستفادة من هذه الخدمة يجب انتهاء العلاقة التعاقدية وتقديم الطلب قبل مضي المدة النظامية لإمكانية استبعاد المشترك عن طريق صاحب العمل وهي آخر يوم في الشهر الذي ترك فيه المشترك العمل.

خطوات التقديم

  • تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.
  • اختيار المنشأة.
  • عبر ملف المنشأة، الضغط على أيقونة المشتركين
  • اختيار المشترك المراد استبعاده، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية وعبر ملف المشترك، الضغط على الخيارات (ثلاث نقاط).
  • اختيار استبعاد هنا يجب اكمال بيانات الاستبعاد واختيار تاريخ الاستبعاد الفعلي بما لا يتجاوز 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • اختيار سبب الاستبعاد: إذا كان تاريخ الاستبعاد يتجاوز الشهر السابق للشهر الحالي، فيجب إرفاق المستندات التالية:
    – مستند إثبات نهاية علاقة العمل
    – نموذج عمليات المشترك
  • تقديم الطلب

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