خطوات الاستعلام عن طلب الاستبعاد من التأمينات

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أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على أن طلب الاستبعاد من الاشتراك يمر بعدة مراحل قبل وصوله إلى المرحلة الأخيرة، وهذه المراحل قد تستغرق بعض الوقت.
جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالعملاء على استفسار أحد المشتركين يطلب فيه الاستبعاد ويشتكي من طول الفترة التي استغرقتها الإجراءات.
وقالت العناية بالعملاء في معرض ردها: في حال تقدمت بطلب استبعاد فإن إجراءات طلب الاستبعاد تمر بعدة مراحل وستصلك رسالة وإشعار عند الانتهاء واعتماد الطلب.
وأضافت أنه يمكن الاطلاع ومعرفة حالة الطلب من خلال حسابك في التأمينات أون لاين عبر أيقونة متابعة الطلبات.
يذكر أنه للاستفادة من هذه الخدمة يجب انتهاء العلاقة التعاقدية وتقديم الطلب قبل مضي المدة النظامية لإمكانية استبعاد المشترك عن طريق صاحب العمل وهي آخر يوم في الشهر الذي ترك فيه المشترك العمل.