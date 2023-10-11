فرار وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في إسرائيل خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن بعد المحددات الجديدة وفاة سعودي وإصابة زوجته بطلق ناري في كمين نصبه مسلحون بالفلبين فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية نابولي يتفاوض مع بديل رودي جارسيا تطبيق توكلنا: حدثوا منصة مدرستي لظهور بيانات الأبناء غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية الهلال الأعلى تقييمًا في دوري روشن إطلاق مبادرة التعليق المباشر بـ دوري يلو خروج مطار بن غوريون من الخدمة بعد قصفه بصواريخ الفصائل الفلسطينية
جدد حساب المواطن التذكير بخطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية بعد المحددات الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارًا من دفعة أكتوبر الجاري.
وأشارت خدمة المستفيدين إلى أن الاعتراض على الأهلية يتم من خلال الخطوات التالية:
ويتوقف مبلغ الدعم على عدد من المعايير التي تتمثل أبرزها في عدد أفراد الأسرة والتركيب العمري للتابعين وإجمالي الدخل الشهري، حيث يختلف مبلغ الدعم للأسر ذات نفس العدد في الأفراد باختلاف أي من تلك العوامل.
وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًأ للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.
وبعد إيداع الدفعة 71 من دعم حساب المواطن تلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب التغير في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.