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يبدأ اليوم الخامس من إيداع الدعم ولمدة 90 يومًا

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن بعد المحددات الجديدة

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن بعد المحددات الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التذكير بخطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية بعد المحددات الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارًا من دفعة أكتوبر الجاري.

الاعتراض على نتيجة الأهلية

وأشارت خدمة المستفيدين إلى أن الاعتراض على الأهلية يتم من خلال الخطوات التالية:

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  • الدخول إلى حسابك ثم الضغط على دراسة الأهلية.
  • الانتقال إلى أسباب عدم أهلية العائل.
  • إزالة سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات في حال طلبها.
  • يتم الاعتراض بعد اليوم الخامس من إيداع الدعم ويستمر حتى 90 يومًا.

معايير حساب الدعم

ويتوقف مبلغ الدعم على عدد من المعايير التي تتمثل أبرزها في عدد أفراد الأسرة والتركيب العمري للتابعين وإجمالي الدخل الشهري، حيث يختلف مبلغ الدعم للأسر ذات نفس العدد في الأفراد باختلاف أي من تلك العوامل.

المحددات الجديدة

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًأ للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.

تغير دعم حساب المواطن

وبعد إيداع الدفعة 71 من دعم حساب المواطن تلقت خدمة المستفيدين استفسارات من عدة مستفيدين حول سبب التغير في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة حيث قالت : إن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى معرفة قيمة استحقاق الدعم عبر الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

 

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