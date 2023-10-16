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خطوات معرفة استحقاقك في حساب المواطن

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
خطوات معرفة استحقاقك في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن خطوات وآلية معرفة الاستحقاق للمستفيدين المستوفين للأهلية وشروط الحصول على الدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن خطوات معرفة الاستحقاق تشمل التالي:

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– قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج ثم اضغط على الحاسبة التقديرية من وجهة الموقع
– املأ الحقول المطلوبة لتظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه ( تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية تتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

إثبات الاستقلالية بالمستندات

وتشمل مستندات إثبات الاستقلالية (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي الدعم للمستفيدين

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال؛ منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالاً.

أرباب الأسر المستفيدة

وأضاف أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

محددات الدعم

وأكّد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، والذي ينتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج، بإضافة محدّدات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر الحالي التي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

حد الاستحقاق المانع

هذا بالإضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مبيناً أن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي، وذلك حسب التوجيه الكريم وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، الذي يأتي امتدادا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.

وأشار الهاجري إلى أن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف ما بين الأسر بناءً على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها، ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط: http://Portal.ca.gov.sa

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