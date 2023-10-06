خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن تشكيل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي أبها يخطف تعادلًا ثمينًا من النصر في الأول بارك أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها “المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة أحمد شراحيلي قبل الديربي: سأعود أقوى مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول
أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.
ولفتت الموارد البشرية عبر خدمة المستفيدين بمنصة إكس، إلى أن معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي تكون عبر المنصة الإلكترونية من هنا.
وتابعت أنه يتم الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) قم استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي: