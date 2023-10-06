أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.

الخطوات

ولفتت الموارد البشرية عبر خدمة المستفيدين بمنصة إكس، إلى أن معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي تكون عبر المنصة الإلكترونية من هنا.

وتابعت أنه يتم الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) قم استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي

يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي: