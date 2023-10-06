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من خلال المنصة الإلكترونية

خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.

الخطوات

ولفتت الموارد البشرية عبر خدمة المستفيدين بمنصة إكس، إلى أن معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي تكون عبر المنصة الإلكترونية من هنا.

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وتابعت أنه يتم الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) قم استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي

يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي:

  • تجاوز الدخل الشهري للأسرة حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.
  • عدم تطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.
  • عدم وجود عقد إيجار باسم المستفيد.
  • عدم تطابق العنوان في عقد الإيجار مع العنوان الوطني.
  • عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.
  • إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

 

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