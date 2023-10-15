خطوة من إنتر ميامي تؤكد بقاء ليونيل ميسي

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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، ويتقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جولة بالصين.
وكشف نادي إنتر ميامي في بيان رسمي، اليوم الأحد، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراتين وديتين شهر نوفمبر المقبل، وتصدر البوستر الرسمي ليونيل ميسي.
وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد تشينجداو هاينو، يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل، ثم يواجه تشنجدو رونجتشنج، في الثامن من الشهر ذاته.
وتابع إنتر ميامي: “متحمسون جدًا لمواصلة توسيع الانتشار العالمي لنادينا، وجعل فريقنا يلعب أمام جماهير رائعة في جميع أنحاء العالم، هذه فرصة خاصة لمشاركة الشغف، بينما نصل إلى جماهير جديدة ونتطلع لبدء هذه المغامرة”.
وستساهم جولة إنتر ميامي في الصين، في زيادة فرص بقاء ليونيل ميسي مع الفريق، ومساعدته في الحفاظ على لياقته البدنية لخوض مباريات مع منتخب الأرجنتين في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
وأكدت تقارير إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن إنتر ميامي، واللعب على سبيل الإعارة لأي ناد، بعد فشل فريقه في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ليحصل على فترة راحة تصل لـ5 أشهر، ليرتبط اسمه بالانتقال لدوري روشن السعودي أو العودة لبرشلونة.