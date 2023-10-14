خليل الزياني يتصدر استفتاء أعظم المدربين في كأس آسيا

يتفوق المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خليل الزياني في استفتاء أعظم مدرب في تاريخ بطولة كأس آسيا، قبل انطلاق النسخة الـ19 المقرر إقامتها في قطر.

خليل زياني يكتسح التصويت

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أفضل 10 مدربين في تاريخ بطولة كأس آسيا، ومنح الجماهير الفرصة للتصويت حتى مساء الثلاثاء المقبل، إلا أن خليل الزياني يكتسح التصويت منذ انطلاقه.

وحصل خليل زياني على 42% من أصوات الجماهير، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم السابق، زيكو، الذي نال 25%، فيما حصل غالبية المرشحين على أصوات ضئيلة.

مسيرة مميزة مع الأخضر

وقال الآسيوي عن خليل الزياني: “أول مدرب سعودي على الإطلاق للمنتخب الوطني، قاد الصقور الخضراء في النهائيات القارية الأولى لهم في سنغافورة عام 1984، وأصبحوا أول فريق يفوز باللقب لأول مرة منذ تتويج إيران قبل 16 عاماً”.

وأضاف: “شهدت مسيرة المنتخب السعودية العبور دون أي خسارة في دور المجموعات، والتي تضمنت الفوز 1-0 على حامل اللقب الكويت، لتتأهل السعودية إلى الأدوار الإقصائية، حيث حصلت في النهاية على اللقب بفوزها 2-0 على الصين”.

واختتم الاتحاد الآسيوي تقريره قائلًا: “تولى خليل الزياني تدريب السعودية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984، كما حقق نجاحاً على مستوى الأندية، لا سيما مع نادي الاتفاق في مسقط رأسه”.