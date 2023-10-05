خنفساء الفواكه الجافة تهدد محاصيل في السعودية

تهدد خنفساء الفواكه الجافة العديد من المحاصيل في المملكة، بحسب تحذير وجهته إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

تنظيف الحقل ضروري

وقالت الإدارة عبر منصة إكس: إن تلك الحشرة هي خنفساء الفواكه الجافة، وتصيب ثمار التين والرمان والخوخ والمشمش والمانجو والحمضيات والتمور المتساقطة والحبوب الرطبة والمتضررة، حيث تتغذى الحشرة ويرقاتها على الثمرة وتنقل إليها مرض العفن البني، مما يستدعي تنظيف الحقل وجمع الثمار المتساقطة بشكل دوري وصيد الحشرات بحاويات تحتوي على فاكهة متخمرة وماء وخميرة قبل نضج الثمار؛ لأن نضجها يجعلها جاذبة للحشرة.

خنفساء الفواكه الجافة

وبحسب المعلومات المتداولة عن خنافس الفاكهة المجففة فهي من أعضاء في عائلة الحشرة Nitidulidae، وهي خنفساء معروفة بمجموعة مضيفها الواسعة ورغبتها في مضغها على العديد من الفواكه والخضروات المختلفة في الحديقة- وخاصة التين.

هذه الآفات صغيرة الحجم، ونادرًا ما يصل طولها إلى أكثر من 1: 5 بوصة، بأجسام ممدودة وهوائيات قصيرة مضغوطة. والبالغون عادةً بني أو أسود، وبعضهم يحملون بقع صفراء على ظهورهم. تشبه يرقات خنفساء الفاكهة المجففة نكشًا صغيرًا، برأس تان وجسم أبيض وهيكليين يشبهان البوق يخرجان من نهايته.

تضع عصارات وخنافس فواكه مجففة بيضها على أو بالقرب من الثمار الناضجة أو الناضجة، حيث تظهر اليرقات بعد يومين إلى خمسة أيام وتبدأ في التغذية بالتخلي عن أي مادة عضوية متاحة.