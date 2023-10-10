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“دار المركبة” تعلن ترسية عقد مع القوات البرية بـ 3.9 مليون ريال

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
“دار المركبة” تعلن ترسية عقد مع القوات البرية بـ 3.9 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، اليوم الثلاثاء، عن استلامها إشعار ترسية عقد بـ 3.9 مليون ريال، لتأجير السيارات لصالح القوات البرية الملكية السعودية.

مدة العقد بين دار المركبة والقوات البرية

وأوضحت شركة دار المركبة، في بيان لها في “تداول”، أن مدة العقد 22 شهر ميلادي من تاريخ الترسية 9 أكتوبر.

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وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على تراجع بنحو 20.68 نقطة إلى مستوى 10,575.34 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 193.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.9 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 419.5 ألف صفقة.

الشركات الأكثر والأقل تداولاً

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات، فكانت الأكثر تداولاً كل من شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، شركة ثمار التنمية القابضة، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة ثوب الأصيل، صندوق الراجحي ريت هي الأكثر ارتفاعا.

بينما كانت أسهم شركات الإعادة السعودية، الأول، شركة المراعي، الإنماء طوكيو، مجموعة مجموعة صافولا، هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.21% و 10.00% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

الأسهم الموازية

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية “نمو”، على ارتفاع بواقع 91.59 نقطة ليغلق عند مستوى 22,423.39 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 24.2 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.5 مليون سهم، تمت من خلال 2,967 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد المؤشر العام السعودي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 129 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 90 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 24 شركة، وانخفاضا لأسهم 22 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.

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