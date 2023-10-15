“دار المركبة” توقع عقداً مع القوات البرية بـ 3.99 مليون ريال

أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات أنه تم توقيع عقد تأجير السيارات مع القوات البرية الملكية السعودية بقيمة 3.99 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)، حيث تبلغ مدة العقد (22) شهراً.

الأثر الإيجابي

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على “تداول” إن من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام عام 2024م.

إشعار ترسية

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة دار المركبة على موقع تداول بتاريخ 25/03/1445هـ الموافق 10/10/2023م عن استلامها إشعار ترسية عقد لصالح القوات البرية الملكية السعودية.