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ضمن منافسات الجولة التاسعة

داني ماكيلي يدير مباراة الاتحاد ضد الأهلي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
داني ماكيلي يدير مباراة الاتحاد ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

داني ماكيلي يقود ديربي جدة

ويتولى طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، قيادة مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، ويساعده هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز.

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وسيكون ممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا في ديربي جدة، على أن يكون جوشيم كامفوريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

مباراة الاتحاد والأهلي - ديربي جدة - مباراة الاتحاد ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

ويدخل الاتحاد والأهلي ديربي جدة اليوم بحثًا عن الثلاث نقاط، بعد تعثرهما بالتعادل السلبي أمام الفيحاء والاتفاق في الجولة الثامنة، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة التوازن سريعًا.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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