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عبر أسطول جديد من خلال 4 مسارات

درب الوطن تبدأ أعمالها في حفر الباطن لنقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
درب الوطن تبدأ أعمالها في حفر الباطن لنقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً
فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت شركة “درب الوطن” أعمالها التشغيلية في محافظة حفر الباطن بعد حصولها على امتياز النقل بالحافلات لربط المحافظة بعدة مناطق على مستوى المملكة .

مسارات درب الوطن

‏وستقدم درب الوطن خدمات النقل عبر أسطول جديد من خلال 4 مسارات ونقطتين توقف وتستهدف نقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً .

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ويأتي ذلك بعد تدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس الاثنين حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال 3 تحالفات عالمية ستعمل في 3 مناطق امتياز لربط 200 مدينة ومحافظة عبر 76 مساراً لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.

حافلات نقل الركاب

وكانت الهيئة العامة للنقل دشنت خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية والتي ستربط 200 مدينة ومحافظة داخل السعودية عبر 3400 رحلة أسبوعيًا.

وقالت الهيئة إن المشروع الجديد من المستهدف أن يخدم 6 ملايين راكب سنويًا كبداية لعهد جديد من خدمات النقل التي ستربط مدن المملكة بخدمات نقل آمنة ومريحة وسهلة، لاستكمال الخدمات التي بدأت منذ 1979م. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يضم أسطولًا جديدًا من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات.

3 مناطق تشغيل

وقد حصلت شركة “درب الوطن” على الامتياز الشمالي للنقل بين المدن بالحافلات وستقدّم 124 رحلة يومية في أكثر 75 مدينة ومحافظة عبر 26 مسارًا، بينما حصلت شركة “نورث وست باص” على الامتياز الشمالي الغربي وستقدّم 190 رحلة يومية في أكثر من 70 مدينة ومحافظة عبر 23 مسارًا، والشركة الثالثة “سات” ستقدم 178 رحلة يومية في منطقة الامتياز الجنوبي لربط أكثر من 80 مدينة ومحافظة عبر 27 مسارًا، كما يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الهيئة العامة للنقل لمعرفة آلية حجز الرحلات ونحوها.

 

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