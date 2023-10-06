Icon

العينة الثانية لـ بوغبا إيجابية ! Icon 200 مليون ريال حد أقصى لقيمة مشروعات البنية التحتية Icon كريم بنزيما: الديربي له نكهة خاصة Icon ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014 Icon إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ضمن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير جدة Icon الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب منذ 3 سنوات Icon لائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته Icon رياض محرز: سنفعل ما بوسعنا للفوز بالديربي Icon لويس كاسترو يُحاضر المدربين الوطنيين Icon 1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم

دريد لحام غضبان من وسائل التواصل بعد شائعة وفاته

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
دريد لحام غضبان من وسائل التواصل بعد شائعة وفاته
المواطن - فريق التحرير

يومًا بعد يوم يؤكد الفنان السوري دريد لحام صحة موقفه من مواقع التواصل الاجتماعي، فقبل أن تنطلق شائعة وفاته من تلك المواقع أعلن الفنان السوري في وقت سابق أكثر من مرة أن تلك المواقع لا تملك أدنى درجات الأمان.

وفاة دريد لحام شائعة

وكانت مواقع التواصل ضجت خلال الساعات الماضية بشائعة وفاة الفنان السوري الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، وتسرع الكثير من مرتادي هذه الشبكات في تناقل خبر الوفاة دون التأكد من صحته وهو ما أثار غضب العديد من محبي لحام، الذين سارعوا لنفي تلك الشائعة.

قد يهمّك أيضاً
الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد

الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد

لقطات لزيارة عبدالعزيز بن سعود معرض الصقور

لقطات لزيارة عبدالعزيز بن سعود معرض الصقور

الكاتبة هنادي جرجس نشرت صورة لها مع الفنان السوري وعلقت عليها بالقول :”بين ذراعي سوريا… مع الرفيق دريد لحام”.

أما الإعلامي عبدالله ذبيان فقال عبر حسابه على فيسبوك:” “مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب المفتن دوره الرخيص، وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها، الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته، اتصلت شخصيًا وتم الاطمئنان على سلامته”.

ليست المرة الأولى

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها مثل هذه الشائعة ففي عام 2016، زعم المغردون اغتيال لحام في حادث إطلاق ناري في العاصمة السورية دمشق، ثم تكرر الأمر مرة أخرى في عام 2021، وهو ما نفته نقابة الفنانين السوريين حيث أوضحت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين​ السوريين، ​تماضر غانم، ​أن صحة الفنان السوري بخير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف