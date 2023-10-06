دريد لحام غضبان من وسائل التواصل بعد شائعة وفاته

يومًا بعد يوم يؤكد الفنان السوري دريد لحام صحة موقفه من مواقع التواصل الاجتماعي، فقبل أن تنطلق شائعة وفاته من تلك المواقع أعلن الفنان السوري في وقت سابق أكثر من مرة أن تلك المواقع لا تملك أدنى درجات الأمان.

وفاة دريد لحام شائعة

وكانت مواقع التواصل ضجت خلال الساعات الماضية بشائعة وفاة الفنان السوري الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، وتسرع الكثير من مرتادي هذه الشبكات في تناقل خبر الوفاة دون التأكد من صحته وهو ما أثار غضب العديد من محبي لحام، الذين سارعوا لنفي تلك الشائعة.

الكاتبة هنادي جرجس نشرت صورة لها مع الفنان السوري وعلقت عليها بالقول :”بين ذراعي سوريا… مع الرفيق دريد لحام”.

أما الإعلامي عبدالله ذبيان فقال عبر حسابه على فيسبوك:” “مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب المفتن دوره الرخيص، وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها، الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته، اتصلت شخصيًا وتم الاطمئنان على سلامته”.

ليست المرة الأولى

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها مثل هذه الشائعة ففي عام 2016، زعم المغردون اغتيال لحام في حادث إطلاق ناري في العاصمة السورية دمشق، ثم تكرر الأمر مرة أخرى في عام 2021، وهو ما نفته نقابة الفنانين السوريين حيث أوضحت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين​ السوريين، ​تماضر غانم، ​أن صحة الفنان السوري بخير.