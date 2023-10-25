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التأثير على صحتهم العقلية والنفسية

دعاوى قضائية ضد ميتا بسبب إدمان الأطفال لمواقع التواصل

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
دعاوى قضائية ضد ميتا بسبب إدمان الأطفال لمواقع التواصل
المواطن - فريق التحرير

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قدمت عشرات الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركة “ميتا بلاتفورمز” ومنصة “إنستجرام” التابعة لها، متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.

دعاوى قضائية ضد ميتا

وفي شكوى قُدمت أمس الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك: إن شركة “ميتا” التي تدير أيضا “فيسبوك”، ضللت الجمهور مرارًا وتكرارًا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.

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وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: “سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح”.

الأطفال ضحية ميتا

ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.

رد ميتا

ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.

وعبرت “ميتا” عن خيبة أملها بسبب الدعوى القضائية. وقالت الشركة: “بدلًا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار”.

ورفعت 8 ولايات أمريكية أخرى وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة “ميتا” أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إلى 42.

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