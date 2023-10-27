دعم ساند للمواطنين المتعطلين وفق 5 حالات

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أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بحالات استحقاق دعم ساند من المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل.
وقالت التأمينات إن ساند برنامج مخصص لدعم السعوديين المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وفق ما يلي:
وفي وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن برنامج ساند، أحد البرامج التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.
وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
وأفادت التأمينات أنه يمكن التحقق من أهلية المشتركين السعوديين للاستفادة من نظام ساند عن طريق إدخال الهوية الوطنية ورمز التحقق عبر الرابط.