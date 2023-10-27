دعم ساند للمواطنين المتعطلين وفق 5 حالات

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بحالات استحقاق دعم ساند من المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل.

حالات استحقاق دعم ساند

وقالت التأمينات إن ساند برنامج مخصص لدعم السعوديين المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وفق ما يلي:

إشهار إفلاس المنشأة التي يعمل بها المواطن. فصل الموظف بموجب المادة 77 من نظام العمل. إنهاء نشاط المؤسسة بشكل نهائي. انتهاء عقد العمل وعدم رغبة جهة العمل في تجديد العقد بإرادتها. الأحكام القضائية التي تثبت أن ترك العامل للعمل جاء دون إرادته.

قيمة الدعم

وفي وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن برنامج ساند، أحد البرامج التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

التحقق من الخدمة

وأفادت التأمينات أنه يمكن التحقق من أهلية المشتركين السعوديين للاستفادة من نظام ساند عن طريق إدخال الهوية الوطنية ورمز التحقق عبر الرابط.