دعم عربي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034

يحظى ملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.

الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

الاتحادات العربية تدعم السعودية

وكشف الاتحادان اللبناني والعماني، عبر حساباتهما الرسمية على منصة “إكس”، عن دعمهما الكامل لملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس العالم 2034، قبل أن يتوالى الدعم من الاتحادات العربية.

وأعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم دعمه الكامل لنية الاتحاد السعودي الترشح لاستضافة مونديال 2034، ويأتي هذا الإعلان إيمانًا بالعلاقات الوثيقة التي تربطه بالأشقاء في السعودية، وما حققته من إنجازات على جميع الأصعدة.

وتمنى الاتحاد العربي السوري لكرة القدم في بيان رسمي، التوفيق والنجاح والازدهار للسعودية، والظفر بشرف الاستضافة الذي يحمل رسائل المحبة والسلام لكل العالم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال في بيان رسمي: “تقديم ملف استضافة كأس العالم 2034 من قبل الاتحاد السعودي هو نجاح يُحسب للجميع، وعلينا دعم الملف بكل ما أوتينا من إمكانية وقوة، وتسخير جميع الجهود من أجل إنجاح الاستضافة بالشكل الذي يبهر العالم بأسره”.

وتابع: “علينا جميعًا أن نقف إلى جانب أشقائنا في السعودية، وأن ندعم ملفهم المقدم، ونطمح لأن تكون نسخة كأس العالم 2034 ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولدينا الثقة الكاملة بقدرات الأشقاء في السعودية بأنهم سيقدمون نسخة رائعة، ونحن من الداعمين لتفوقهم العالمي”.