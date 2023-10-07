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تبادل إطلاق النيران وسقوط ضحايا من الجانبين

دعوات التهدئة في غزة تتوالى ومطالبات بوقف التصعيد فورًا

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
دعوات التهدئة في غزة تتوالى ومطالبات بوقف التصعيد فورًا
المواطن - فريق التحرير

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تتبادل الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إطلاق النيران، فيما لا تزال زخات الصواريخ تسقط في الجانبين، وسط تصاعد دعوات التهدئة ووقف التصعيد الفوري من العديد من دول العالم.

دعوات التهدئة

وكانت السعودية من أوائل الدول التي دعت إلى التهدئة ووقف القتال وذكرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، ودعت المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

تصعيد خطير

من جانبها حذرت رابطة العالم الإسلامي من التصعيد الخطر بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع مستوى العنف الدائر هناك.

وفي بيان للأمانة العامة، أكدت الرابطة أن التصعيد والعنف المتبادل سيدفع ثمنه الجميع، مهيبةً بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص السلام، وصولًا إلى حل هذه القضية المصيرية التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.

 

وقف العمليات العسكرية

بدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

تدمير البنى التحتية

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والمتمثلة في الاقتحامات الهمجية المتواصلة، التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من شهداء واعتقالات وجرحى وتدمير البنية التحتية والتنكيل بالمدنيين العزل.

 

أيضا صدرت العديد من الإدانات من جانب عدة دول أخرى بينها مصر والأردن وباكستان، وغيرهم من الدول العربية والإسلامية.

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