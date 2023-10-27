دعوات الشفاء تُحيط بـ حسين شيعان

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حرصت جماهير الكرة السعودية على توجيه دعوات الشفاء لـ حسين شيعان حارس مرمى نادي الأخدود، وذلك بعد معاناته مع مرض السرطان.
وقال شيعان في رسالة نُشرت عبر حساب النصر في منصة “إكس”: “لا تنسوني من الدعاء رحم الله والديكم”.
ويتواجد شيعان في أحد المستشفيات حاليًّا حيث يتلقى العلاج، حيث وجهت الجماهير دعوات الشفاء له والعودة سريعًا لممارسة كرة القدم مع نادي الأخدود.
وكان شيعان صاحب الـ 34 عامًا انضم لنادي الأخدود في العام الحالي قادمًا من نادي الشباب لكنه لم يخض أي مباراة مع الأخدود حتى الآن، كما سبق له اللعب مع النصر خلال الفترة من 2014 حتى 2018، ولعب كذلك مع الهلال والتعاون.
رسالة نجمنا السابـق حسين شيعـان للجماهيـر الرياضية عامة وجماهير #النصر خاصـة 💛
دعواتنا لك بالشفاء والعافية بإذن الله يا حسين 🙏 pic.twitter.com/IUh3CaU45d
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 27, 2023