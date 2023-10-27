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دعوات الشفاء تُحيط بـ حسين شيعان

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
دعوات الشفاء تُحيط بـ حسين شيعان
المواطن - فريق التحرير

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حرصت جماهير الكرة السعودية على توجيه دعوات الشفاء لـ حسين شيعان حارس مرمى نادي الأخدود، وذلك بعد معاناته مع مرض السرطان.

ماذا طلب حسين شيعان ؟

وقال شيعان في رسالة نُشرت عبر حساب النصر في منصة “إكس”: “لا تنسوني من الدعاء رحم الله والديكم”.

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ويتواجد شيعان في أحد المستشفيات حاليًّا حيث يتلقى العلاج، حيث وجهت الجماهير دعوات الشفاء له والعودة سريعًا لممارسة كرة القدم مع نادي الأخدود.

وكان شيعان صاحب الـ 34 عامًا انضم لنادي الأخدود في العام الحالي قادمًا من نادي الشباب لكنه لم يخض أي مباراة مع الأخدود حتى الآن، كما سبق له اللعب مع النصر خلال الفترة من 2014 حتى 2018، ولعب كذلك مع الهلال والتعاون.

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