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تدمير 20 سيارة إسعاف

دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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تفاقمت معاناة مستشفيات غزة بشكل كبير في اليوم العاشر من العدوان الإسرائيلي على القطاع حيث تعاني المستشفيات من نقص الإمدادات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية فضلًا عن استهداف الطاقم الطبي وسقوط عدد من الكادر الطبي ضمن شهداء العمليات الإسرائيلية.

استهداف مستشفيات غزة

وهددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف 21 مستشفى بشكل مباشر على من فيها من جرحى ومرضى، ما لم يتم إخلاؤها، وهو الأمر الذي أكدت المنظمات الدولية استحالة حدوثه حيث لا يمكن إخلاء تلك المستشفيات التي تكتظ بالجرحى والمصابين فضلًا عن مئات الجثامين.

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نداء استغاثة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تعمل في وضع صحي منهار، في ظل انعدام الكهرباء والأدوية والمياه، وأنها فقدت الكثير من الطواقم الطبية أثناء عمليات القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال دمرت معظم الطرق والمفترقات في قطاع غزة مما عرقل حركة الأطقم الطبية، خاصة أن الاحتلال دمر 20 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، موجهة نداء استغاثة لفتح ممرات إنسانية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لإنقاذ حياة الجرحى.
وفي السياق، أفادت فرق الدفاع المدني أن مقرها في منطقة تل الهوا بمدينة غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

مقبرة جماعية

من جهة أخرى قررت وزارة الصحة الفلسطينية دفن 100 شخص في مقبرة جماعية بسبب تكدس الجثث في ثلاجات المستشفيات للحد الذي تم فيه استعمال عربات المثلجات لحفظ الموتى.

 

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