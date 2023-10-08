دليل يُثبت صحة مشاركة علي البليهي ضد الأخدود

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال أكد على قانونية مشاركة نجمه علي البليهي في مباراة الأخدود أمس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب احتجاج الأخدود

وذكرت التقارير أن شكوى الأخدود جاءت بحجة حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء قبل مباراة السبت، مما يمنع مشاركته قانونيًّا في المباراة.

وكان البعض ذكر أن البليهي نال 4 بطاقات صفراء في مباريات الأزرق ضد كل من أبها والاتحاد والشباب والفيحاء، لكن البطاقة الصفراء ضد الفيحاء لم تكن مؤكدة، حيث حُذفت من الموقع الإلكتروني لـ رابطة دوري روشن وبالتالي تبين نيل البليهي لـ 3 بطاقات صفراء.

هل نال علي البليهي إنذارًا أمام الفيحاء ؟

وفي مباراة الهلال والفيحاء التي انتهت بالتعادل 1/ 1 نال البطاقة الصفراء من أزرق الرياض كل من عبدالله رديف والبرتغالي روبن نيفيز.

وفي مباراة الأخدود، أنهى أزرق الرياض الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض الهدفين الثاني والثالث عبر النجم الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 72 والـ83.