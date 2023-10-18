دورات تدريبية مجانية لطالبي القروض عبر منصة العائلة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية ربط تقني لتقديم الدورات التدريبية، عبر منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، لطالبي القروض من الأسر والمقبلين على الزواج.

رفع الوعي والتدريب

ونوه رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل سيف الدين السمنودي أن الاتفاقية تهدف إلى رفع وعي وتدريب وتأهيل الفئة المستهدفة عبر الحصول على الدورات التدريبية التي تقدمها منصة العائلة التابعة للجمعية، ويأتي ذلك عبر ربط تقني بين بوابة منصة العائلة وبنك التنمية، بحيث يتمكن طالب القروض الحصول على الدورات التدريبية عند طلب التمويل الأسري أو تمويل الزواج.

منصة العائلة

وأضاف السمنودي أن منصة العائلة تقدم الدورات التدريبية الملائمة لكل فئة من طالبي القروض، حيث يتم تقديم دورة التخطيط المالي وإدارة الأزمات في الأسرة لطالبي تمويل الأسرة، فيتم تأهيل المتدرب بالمهارات اللازمة لعمل ميزانية مالية وإدارة المصروفات خصوصًا بعد الحصول على قرض مالي ينتج عنه استقطاعات شهرية لمدة زمنية طويلة. كما يتم تأهيل طالبي تمويل الزواج من خلال حضور دورة تدريبية للمقبلين والمقبلات على الزواج يتم فيها تقديم أهم جوانب الحياة الزوجية للزوجين.

كما أشار السمنودي إلى أن برامج ودورات منصة العائلة مجانية بالكامل وتقدم العديد من الخدمات الإضافية إلى جانب الدورات التدريبية، حيث يحصل المتدرب على شهادة حضور الدورة التدريبية ويتمكن من قياس مهاراته من خلال مقاييس المهارات القبلية، كما تقدم المنصة الأمسيات والندوات التوعوية الأسبوعية. وتقدم المنصة الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي لمنسوبي القطاعات الحكومية والشركات والقطاع غير الربحي عبر عقد الشراكات مع الجهات لتمكين منسوبيهم من الاستفادة من المنصة. وتستهدف منصة العائلة إلى تدريب أكثر من 50 ألف متدرب في كل عام في عدة مجالات أسرية ونفسية وزوجية وتربوية تناسب كافة أفراد الأسرة والمجتمع وذلك لتزويد الأسرة بالمهرات اللزمة وعوامل نجاح العلاقات الاسرية من خلال تنمية مهارات التوازن والاستقرار الأسري والمالي.