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مساء الأربعاء الأول من نوفمبر بفندق جلوريا إن

“دور الإعلام في خدمة السياحة البيئية” ندوة بهيئة الصحفيين في نجران

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
“دور الإعلام في خدمة السياحة البيئية” ندوة بهيئة الصحفيين في نجران
المواطن - فريق التحرير

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مواصلة لبرامجه النوعية ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ندوة بعنوان (الإعلام والسياحة البيئية) وذلك مساء يوم الأربعاء الأول من نوفمبر ٢٠٢٣م بفندق جلوريا إن في نجران.

وتتضمن الندوة مجموعة من المحاور المتعلقة بدور الإعلام في الجذب السياحي وتعزيز السياحة البيئية والتاريخية ويتحدث في الندوة عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن السياحي ويستهل الحديث الناطق الرسمي باسم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الأستاذ علي زينان والدكتور مانع حنصل آل مشرف، والأستاذة عبير العلي ، ويدير الندوة الأستاذ محسن الدوسري ويقدمها الأستاذ علي آل كليب.

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روزنامة فرع الهيئة السنوية

مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الأستاذ علي آل منجم اليامي قال إن هذه الندوة تأتي في إطار روزنامة فرع الهيئة السنوية التي تهدف إلى الإسهام في الدفع بأدوات التنمية وتعزيز الدور الإعلامي في كافة القطاعات، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تحظى به برامج وأنشطة الفرع من جانب أمير منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز بن مساعد والاهتمام الكبير من سمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود.

وفي سياق غير بعيد أعلن اليامي عن تنظيم الفرع دورات مختصة في الإعلام الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن شراكات متقدمة عقدها فرع الهيئة مع عدد من المراكز المتخصصة داخل المملكة، وأشار اليامي إلى أن الأعداد لملتقى الإعلام التوافقي الثاني يجري حسب الخطة المسبقة.

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