دور بنزيما في الاتحاد يدفع حمدالله لطلب الرحيل

لا زالت تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

حمدالله يطلب الرحيل بسبب بنزيما

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن السبب الذي دفع حمدالله لطلب الرحيل عن الاتحاد هو الدور الرئيسي للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس: “المهاجم المغربي يُريد أن يكون البطل، ولكنه أدرك الآن أنه لن تكون لديه مساحة كافية على أرض الملعب مع الاتحاد؛ فقرر الرحيل”.

وكان الصحافي الإيطالي، قد أعلن بالأمس أن وكيل حمدالله أبلغ إدارة نادي الاتحاد برغبة المهاجم المغربي في الرحيل في أسرع وقت ممكن، ويبحث عن خوض تجربة جديدة في مكان آخر”.

اللاعب مع الاتحاد هذا الموسم

وشارك المهاجم المغربي صاحب الـ32 عامًا، في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

كما خاض عبدالرزاق حمدالله مباراتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ولم يهز الشباك، ولكنه نجح في تقديم تمريرة حاسمة، ويتعرض لانتقادات لتذبذب مستواه هذا الموسم.