دونالد ترامب يسخر من نتانياهو

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حماس مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين.

وقال دونالد ترامب، في حديث لشبكة فوكس نيوز: إن “نتانياهو لم يكن مستعدًّا، وإسرائيل لم تكن مستعدة… نتانياهو تضرر بشدة من الهجوم”.

كما وجه انتقاداته إلى المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين، ملمحًا إلى الفشل في توقع هجوم حماس ومنعه.

نتانياهو خذلنا

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب في خطاب له خلال لقائه حشد من مؤيديه في ويست بالم بيتش بفلوريدا: إن إسرائيل كانت تعمل مع الولايات المتحدة على خطة ضرب سليماني، لكنه تلقى مكالمة هاتفية قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة، تعلمه بأن إسرائيل لن تشارك في العملية.

وأضاف ساخرًا من نتانياهو: “لن أنسى أبدًا أن بيبي نتانياهو خذلنا. لقد كان ذلك شيئًا فظيعًا جدًّا. لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة، لكننا قمنا بالمهمة بأنفسنا، بدقة مطلقة، وكان عملًا رائعًا وجميلًا. ثم حاول بيبي أن ينسب إليه الفضل في ذلك”.