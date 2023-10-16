ديانج يُغادر معسكر مالي قبل مواجهة السعودية

غادر نجم النادي الأهلي المصري، المالي أليو ديانج، معسكر منتخب بلاده، قبل المواجهة الودية المرتقبة ضد منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

ديانج يعود للأهلي

ووصل ديانج إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وانتظم في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد خوضه لمباراة ودية مع منتخب مالي ضد نظيره الأوغندي.

وأشارت تقارير إلى أن سبب مغادرة ديانج لمعسكر منتخب مالي الأول لكرة القدم، وعودته إلى مصر، وهو تعذر سفره إلى البرتغال لخوض ودية السعودية، بسبب بعض الأمور التي تتعلق بالتأشيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

منتخب مالي يُلاقي السعودية غدًا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي الأول لكرة القدم، السعودية، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.