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انتظم في تدريبات الأهلي المصري

ديانج يُغادر معسكر مالي قبل مواجهة السعودية

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
ديانج يُغادر معسكر مالي قبل مواجهة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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غادر نجم النادي الأهلي المصري، المالي أليو ديانج، معسكر منتخب بلاده، قبل المواجهة الودية المرتقبة ضد منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

ديانج يعود للأهلي

ووصل ديانج إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وانتظم في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد خوضه لمباراة ودية مع منتخب مالي ضد نظيره الأوغندي.

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ديانج
النجم المالي – المصدر Al Ahly SC

وأشارت تقارير إلى أن سبب مغادرة ديانج لمعسكر منتخب مالي الأول لكرة القدم، وعودته إلى مصر، وهو تعذر سفره إلى البرتغال لخوض ودية السعودية، بسبب بعض الأمور التي تتعلق بالتأشيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

ديانج
النجم المالي – المصدر @aliou8_dieng

منتخب مالي يُلاقي السعودية غدًا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي الأول لكرة القدم، السعودية، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب السعودي – المصدر @SaudiNT

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