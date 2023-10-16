توضيحان مهمان بشأن الضمان الاجتماعي وحافز الاستدامة ديانج يُغادر معسكر مالي قبل مواجهة السعودية مسابقة من تركي آل الشيخ والجائزة 100 ألف دولار هدف قاتل يمنح الجزائر التعادل ضد منتخب مصر ترامب ممنوع من الحديث عن هؤلاء أنشيلوتي عن قيادة البرازيل: مجرد شائعات! إيجور بيسكان يستعد لقيادة الشباب انقضت المهلة والإبل السائبة خارج منطقة الخنفة إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة 9 مكاسب من حافلات نقل الركاب بين المدن
غادر نجم النادي الأهلي المصري، المالي أليو ديانج، معسكر منتخب بلاده، قبل المواجهة الودية المرتقبة ضد منتخب السعودية الأول لكرة القدم.
ووصل ديانج إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وانتظم في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد خوضه لمباراة ودية مع منتخب مالي ضد نظيره الأوغندي.
وأشارت تقارير إلى أن سبب مغادرة ديانج لمعسكر منتخب مالي الأول لكرة القدم، وعودته إلى مصر، وهو تعذر سفره إلى البرتغال لخوض ودية السعودية، بسبب بعض الأمور التي تتعلق بالتأشيرة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي الأول لكرة القدم، السعودية، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.