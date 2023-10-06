Icon

200 مليون ريال حد أقصى لقيمة مشروعات البنية التحتية Icon كريم بنزيما: الديربي له نكهة خاصة Icon ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014 Icon إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ضمن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير جدة Icon الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب منذ 3 سنوات Icon لائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته Icon رياض محرز: سنفعل ما بوسعنا للفوز بالديربي Icon لويس كاسترو يُحاضر المدربين الوطنيين Icon 1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي Icon النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن الأهلي نهائيًا

ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد ديربي جدة اليوم، غياب المهاجم السوري عمر السومة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى منذ عام 2014.

ديربي جدة اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان

محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

غياب عمر السومة لأول مرة منذ 2014

يلعب النادي الأهلي ديربي جدة اليوم بدون أسطورته وهدافه التاريخي، عمر السومة، بعدما ابتعد بشكل نهائي عن الفريق الأول لكرة القدم، وانضم إلى العربي القطري، الذي في صفوفه معارًا الموسم الماضي.

وانضم عمر السومة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عام 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، وشارك معه في آخر 30 مباراة ضد الاتحاد في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للديربي في الدوري.

عمر السومة
السومة – المصدر spl

ونجح عمر السومة في تسجيل 13 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين، وجاءت أهدافه أمام 4 حراس اتحاديين، وهم؛ هاني الناهض “3 أهداف”، عساف القرني وفواز القرني “4 أهداف”، وهدفين في شباك مارسيلو غروهي.

وتعول الجماهير الأهلاوية على النجوم الجدد في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في الديربي اليوم، وتعويض غياب السومة، وفي مقدمتهم؛ النجم الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو وغابرييل فيغا.

عمر السومة - الأهلي والاتحاد
السومة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف