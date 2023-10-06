ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014

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يشهد ديربي جدة اليوم، غياب المهاجم السوري عمر السومة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى منذ عام 2014.
ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
يلعب النادي الأهلي ديربي جدة اليوم بدون أسطورته وهدافه التاريخي، عمر السومة، بعدما ابتعد بشكل نهائي عن الفريق الأول لكرة القدم، وانضم إلى العربي القطري، الذي في صفوفه معارًا الموسم الماضي.
وانضم عمر السومة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عام 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، وشارك معه في آخر 30 مباراة ضد الاتحاد في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للديربي في الدوري.
ونجح عمر السومة في تسجيل 13 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين، وجاءت أهدافه أمام 4 حراس اتحاديين، وهم؛ هاني الناهض “3 أهداف”، عساف القرني وفواز القرني “4 أهداف”، وهدفين في شباك مارسيلو غروهي.
وتعول الجماهير الأهلاوية على النجوم الجدد في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في الديربي اليوم، وتعويض غياب السومة، وفي مقدمتهم؛ النجم الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو وغابرييل فيغا.