ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي

حرص المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديدييه ديشامب على دعم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعد غيابه عن التهديف مؤخرًا.

ديشامب يدعم مبابي

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: “من الواضح أن مبابي يمر بفترة من عدم الكفاءة، وهذا أمر لا يحدث كثيرًا للاعب بنفس قدراته”.

وأضاف: “بخصوص الفرصة التي أهدرها في مباراة باريس أمس، يدرك جيدًا كيف يسجلها، ولكن هذا وارد، كما أنه كان نشيطًا ومتحركًا خاصة خلال الشوط الثاني”.

وأكد ديشامب أن هناك سببان لتراجع مستوى النجم الفرنسي الدولي مع باريس سان جيرمان، وقال: “ما مر به من أحداث شائكة خلال الصيف الماضي، وضغط المباريات باللعب كل 3 أيام”.

واختتم مدرب فرنسا تصريحاته بشأن المهاجم الباريسي، قائلًا: “ولكن مبابي لم يفقد ابتسامته، ويبدو سعيدًا مع ناديه”.

أزمة مع إدارة باريس

وكان مبابي صاحب الـ24 عامًا، دخل في صدام عنيف مع إدارة باريس سان جيرمان بسبب عدم تجديد عقده، ما دفع رئيس النادي، ناصر الخليفي لتجميده وإبعاده عن الجولة الآسيوية للفريق.

وغاب كيليان عن هز الشباك في آخر 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، إلا أنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات.