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ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية

دينيز يكشف سبب تعادل منتخب البرازيل ضد فنزويلا

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
دينيز يكشف سبب تعادل منتخب البرازيل ضد فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، فرناندو دينيز عن سبب التعثر بالتعادل ضد فنزويلا ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

مدرب منتخب البرازيل يكشف سبب التعادل

ولعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد فنزويلا على ملعب “أرينا بانتانال” في مدينة كويابا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وأشار دينيز إلى منتخب البرازيل لم يُقدم مباراة سيئة ضد فنزويلا رغم التعادل، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة والحالة السيئة لعشب الملعب، من أبرز العوامل أدت إلى عدم تقديم الأداء المتوقع.

منتخب البرازيل ضد فنزويلا
جانب من المباراة

وواصل المدير الفني للبرازيل، تصريحاته بشأن المباراة، قائلًا: “لا أعتقد أن الفريق لعب بشكل متواضع، أتيحت لنا مجموعة فرص لتسجيل هدف التعزيز، لكننا لم نفعل ذلك، والهدف الذي سجلته فنزويلا جاء نتيجة أخطاء”.

وأضاف دينيز: “لقد أنهينا بعض التحركات بشكل سيئ، الشوط الثاني كان أكثر تباعدًا وكان الجو حارًا للغاية، واللاعبون بالتأكيد شعروا بالحرارة في بعض اللحظات، وأيضًا بصعوبة الملعب نفسه”.

منتخب البرازيل ضد فنزويلا
جانب من المباراة

الأرجنتين تخطف الصدرة

وتراجع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في ترتيب مجموعته في تصفيات أمريكا الجنوبية، بعدما وصل رصيده إلى 7 نقاط، فيما خطفت الأرجنتين الصدارة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب – المصدر @Argentina

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