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ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول تجول ذئب في مستوصف الوفرة بالكويت، خلال ساعات الليل، بينما كان أحد المارة يقود سيارته.

وبحسب مجلة المجلس الكويتية فقد تم توثيق المقطع للذئب الذي تجول في المستوصف، فيما أشار عدد من المعلقين إلى أن المستوصف يفتقر إلى الخدمات والحراسة.

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وقام موثق المقطع بالصراخ: “ذيب ذيب.. لا أحد يخرج” في إشارة على ما يبدو لمنع أحد الأشخاص من الخروج إلى حيث يوجد الذئب.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين الدهشة والاستغراب من جهة وبين السخرية من ندرة الموقف وغرابته من جهة أخرى.

 

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