التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية استثمارات سعودية بقيمة تريليوني دولار في 6 قطاعات غير نفطية تاريخ مواجهات مصر والجزائر غرامة عدم وجود محل القهوة في محطات الوقود تصل 5000 ريال موعد مباريات الثلاثاء في تصفيات يورو 2024 دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
وثق مقطع فيديو متداول تجول ذئب في مستوصف الوفرة بالكويت، خلال ساعات الليل، بينما كان أحد المارة يقود سيارته.
وبحسب مجلة المجلس الكويتية فقد تم توثيق المقطع للذئب الذي تجول في المستوصف، فيما أشار عدد من المعلقين إلى أن المستوصف يفتقر إلى الخدمات والحراسة.
وقام موثق المقطع بالصراخ: “ذيب ذيب.. لا أحد يخرج” في إشارة على ما يبدو لمنع أحد الأشخاص من الخروج إلى حيث يوجد الذئب.
وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين الدهشة والاستغراب من جهة وبين السخرية من ندرة الموقف وغرابته من جهة أخرى.
شاهد.. ذئب يتجول داخل مستوصف الوفرة في الكويت.. وشخص يصرخ: لا أحد يطلع https://t.co/QnmkcNJ9okpic.twitter.com/1vaXwurupU
— صحيفة المرصد (@marsdnews24) October 16, 2023