رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد فيديو برشلونة عن لامين يامال يثير جدل جماهير النصر .. ما القصة؟ الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف رونالدو وكاسترو الأفضل في دوري روشن عن سبتمبر بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي 1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة ناساجي الإيراني متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.
وشهد الشوط الأول طرد كل من سلمان الفرج من الأزرق واللاعب أمير هوشمند من فريق نساجي في الدقيقة الـ38 بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الفيديو.
الحكم يشهر البطاقة الحمراء على قائد الهلال سلمان الفرج وأمير محمد لاعب نساجي الإيراني🟥🟥#نساجي_الهلال#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/VWjGbCVcMb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن الهدف الأول للهلال🔥⚽️#نساجي_الهلال#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/3FkiFCLD3G
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023