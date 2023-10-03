رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة ناساجي الإيراني متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وشهد الشوط الأول طرد كل من سلمان الفرج من الأزرق واللاعب أمير هوشمند من فريق نساجي في الدقيقة الـ38 بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الفيديو.