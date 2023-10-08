Icon

أمانة القصيم تفعل مبادرة تشجير وتأهيل ساحات المساجد ببريدة Icon رئاسة الهيئات تقيم برنامج “الضيافة السعودية” بالشراكة مع وزارة السياحة Icon تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا Icon السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء Icon بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon موعد مباراة الفيحاء والأخدود Icon نواف العقيدي يثير أزمة في النصر Icon عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية Icon السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستهدف 1225 من منسوبي الرئاسة

رئاسة الهيئات تقيم برنامج “الضيافة السعودية” بالشراكة مع وزارة السياحة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
رئاسة الهيئات تقيم برنامج “الضيافة السعودية” بالشراكة مع وزارة السياحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفَّذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرحلة الثانية من برنامج (الضيافة السعودية) في جميع فروع الرئاسة العامة، وذلك ضمن الشراكة القائمة بين الرئاسة العامة ووزارة السياحة.

محتويات المشروع

ويحتوي المشروع على ٣٥ برنامجًا مدة كل برنامج يومان تدريبيان يستهدف خلالها ١٢٢٥ من منسوبي الرئاسة العامة، إذ يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مستوى الأداء وتطوير المهارات الشخصية في التعامل مع السائح في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه

1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي

1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي

تطوير الكوادر البشرية

وتحظى هذه البرامج بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للمساهمة في تدريب وتطوير كوادر الرئاسة البشرية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
مشاهير

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

مشاهير
عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حصاد اليوم

الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول...

حصاد اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
العالم

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

العالم
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
السعودية اليوم

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني...

السعودية اليوم
6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف
آخر الاخبار

6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها...

آخر الاخبار
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
تكنولوجيا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

تكنولوجيا