رئاسة الهيئات تقيم برنامج “الضيافة السعودية” بالشراكة مع وزارة السياحة

نفَّذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرحلة الثانية من برنامج (الضيافة السعودية) في جميع فروع الرئاسة العامة، وذلك ضمن الشراكة القائمة بين الرئاسة العامة ووزارة السياحة.

محتويات المشروع

ويحتوي المشروع على ٣٥ برنامجًا مدة كل برنامج يومان تدريبيان يستهدف خلالها ١٢٢٥ من منسوبي الرئاسة العامة، إذ يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مستوى الأداء وتطوير المهارات الشخصية في التعامل مع السائح في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

تطوير الكوادر البشرية

وتحظى هذه البرامج بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للمساهمة في تدريب وتطوير كوادر الرئاسة البشرية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.