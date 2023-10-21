رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة البرية في غزة ستكون معقدة ونتوقع مفاجآت

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن المعركة البرية المرتقبة في قطاع غزة ستكون معقدة ولن تكون سهلة.

هدف العملية البرية

وتابع هاليفي إن حماس تجهز الكثير من الأشياء في غزة ونتوقع المفاجآت هناك، مشيرًا إلى أن الهدف من العملية هو القضاء على حماس وبنيتها التحتية بحسب قوله.

وفي نفس السياق قال مسؤولون إسرائيليون إن موعد التوغل البري في غزة لا يرتبط باتصالات دولية بل اعتبارات تشغيلية.

دخول المساعدات إلى غزة

وكان معبر رفح شهد اليوم دخول الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية في قافلة ضمت 4 شاحنات فقط في حين تتزايد الحاجة إلى مئات الشاحنات من المساعدات لتلبية الحاجات الإنسانية في القطاع.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان لها اليوم أن المساعدات تضمنت الإمدادات والأدوية ومستلزمات علاج الإصابات والصدمات تكفي لنحو 1200 شخص، و 235 حقيبة إسعاف محمولة للعلاج الفوري للمصابين، وتشمل أيضاً أدوية علاج الأمراض المزمنة لـ1500 شخص، والأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية لـ300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أنها تعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان الوصول الآمن لهذه الإمدادات الحيوية إلى المستشفيات والمرافق الصحية.

بدورها أكدت وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.