رئيس الاتحاد الآسيوي: سندعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.

رئيس الاتحاد الآسيوي يساند قرارات فيفا

وقال الشيخ سلمان في بيان رسمي: “يُساند الاتحاد الآسيوي قرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حول الاستضافة بطولة كأس العالم 2034″.

وتابع: “نحن نؤمن بقوة أن هذه القرارات تمهّد الطريق لمنح فرص أكثر عدالة لجميع الاتحادات القارية من أجل تقديم ملفات للاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم ذات القيمة المميزة، والتي تعتبر عماد كرة القدم العالمية للرجال”.

وأضاف: “نحن نشيد بهذا التوجه، حيث إننا سنشاهد أعظم حدث رياضي في العالم، يتم تنظيمه في جميع الاتحادات القارية، حيث يمكن للمزيد من الاتحادات الوطنية أن تقوم بالمشاركة في توحيد الجماهير بروح هذه اللعبة الجميلة”.

دعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم

ورحب الشيخ سلمان بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وقال: “أنا سعيد لملاحظة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بإعلان نيته في تقديم ملف لاستضافة كأس العالم 2034″.

وأردف رئيس الاتحاد الآسيوي: “وكل أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها”.

واستكمل: “سوف تستضيف السعودية كأس آسيا في عام 2027، وهذه ستكون سابقة تاريخية بالنسبة لهم، ونحن لدينا ثقة كاملة في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بتنظيم نسخة استثنائية لكأس آسيا”.

وواصل رئيس الاتحاد الآسيوي: “وتستمر هذه الثقة في تنظيم نسخة لا تنسى لكأس العالم، من خلال منح فرصة رائعة للجماهير من مختلف أرجاء العالم لمعايشة احتفال فريد من نوعه ورائع بهذه اللعبة الجميلة”.