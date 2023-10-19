رئيس برشلونة يحسم إمكانية استعارة ميسي

حسم رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إمكانية استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الشتوي.

برشلونة حاول ضم ميسي

وقال لابورتا: “لقد ناقشنا بالفعل عودة ميسي في بداية الموسم، وأخبرنا برأيه ورغبته، وقرر أنه لا يريد التعرض للضغوط التي عاشها في باريس لعام آخر، وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي”.

وأضاف رئيس النادي الكتالوني خلال تصريحاته عبر إذاعة “راديو كتالونيا”: “لقد احترمنا رغبته، ونقدره كثيرًا، وأكدنا له أننا بصدد تكريمه في برشلونة”.

وتابع: “سيكون أمرًا رائعًا أن يتواجد ميسي في إعادة افتتاح ملعب كامب نو، سنعود إلى ملعبنا في نوفمبر 2024، وهناك حفل افتتاح في يونيو 2026، نخطط لتكريم ليونيل، سنرى ما سيحدث، لكن بالتأكيد خطوة رائعة، نتمناها”.

جدل بشأن مستقبل ميسي

وأكدت تقارير إمكانية رحيل ميسي، واللعب على سبيل الإعارة لأي ناد، بعد فشل فريقه في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ليحصل على فترة راحة 5 أشهر، ليرتبط اسمه بالانتقال لدوري روشن السعودي أو العودة لبرشلونة.

ورغم الأنباء التي تُشير إلى احتمالية رحيل ميسي، إلا أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن مؤخرًا عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في جولة بالصين، ويتقدم القائمة النجم الأرجنتيني.